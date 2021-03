Marcus Rashford foi dispensado da seleção inglesa, depois de já ter falhado o jogo com San Marino devido a lesão.

O jogador do Manchester United tinha saído ao intervalo do jogo com o Milan, e falhou o jogo seguinte, frente ao Leicester.

Agora, Rashford vai falhar também os compromissos da seleção com a Albânia e a Polónia.