Em conversa com Ella Toone, estrela feminina do Manchester United, Rio Ferdinand confessa que existe um grupo de Whatsapp com as antigas estrelas do clube para «martelar» a equipa de Ruben Amorim.

Com o nome de «Band of Brothers», Ferdinand referiu que o grupo era composto por lendas do emblema de Old Trafford, principalmente da última grande era de Sir Alex Ferguson.

«É a equipa de 2008-2010. Temos os mais jovens, como o Tom Cleverley, o Danny Welbeck, o Nani e o Anderson», revela Ferdinand.

Entre as antigas estrelas do grupo, o jogador de 46 anos referiu a presença de Wayne Rooney, Nani, Patrice Evra, Tom Cleverly, Anderson e Danny Welbeck, bem como o atual jogador do United, Jonny Evan. Edwin van der Sar é a adição mais recente ao grupo.

«Sabem quem é que entrou recentemente? Edwin van der Sar. Acho que ele vai sair em breve porque o grupo não é para ele. Acho que ele não sabe enviar gifs», brincou o ex-jogador.

Em relação ao que é dito no grupo, Ferdinand adianta que grande parte das conversas recentes são sobre a equipa principal do Manchester United. «Os rapazes estão a martelá-los durante o jogo: "Ele não é suficientemente bom". Eu adoro isso…mantém-me ligado a eles.»

No entanto, assume que as picardias entre eles não deixam de existir, sendo Evra o alvo preferido. «O Patrice Evra está sempre a ser maltratado. Nós batemos uns aos outros. O grupo está sempre ativo», assumiu.

Ferdinand confessa ainda que gosta da dinâmica do grupo, pois aproxima-o dos ex-colegas de equipa. «Às vezes, não se fala. Fizemos uma viagem fantástica juntos e depois separámo-nos e seguimos caminhos diferentes. Agora temos toda esta tecnologia, temos de a usar.”