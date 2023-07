O internacional inglês Tom Cleverley terminou a carreira de futebolista, anunciou este sábado o Watford, equipa que capitaneava.

O médio de 33 anos teve de pendurar as botas devido às várias lesões que sofreu recentemente. Na última época, refira-se, teve de lidar com uma lesão no tendão de Aquiles, além de um problema na coxa.

«No último ano tem sido muito difícil tentar ultrapassar os obstáculos da lesão. Infelizmente, o meu corpo falhou-me e não tem capacidade para jogar mais. Ainda não fiz muita reflexão, mas estou a tentar focar-me num futuro positivo e estou entusiasmado com o que isso vai trazer», escreveu no Instagram.

Formado no Manchester United, Cleverley ainda passou pelo Leicester, Wigan, Aston Villa e Everton, antes de se juntar ao Watford, onde estava desde 2016/17.

No palmarés, tem uma Premier League, duas Taças da Inglaterra e uma Taça da Liga inglesa.