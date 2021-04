Sem carregar muito no acelerador, o Manchester United confirmou esta noite o apuramento para as meias-finais da Liga Europa, ao derrotar o Granada por 2-0, depois da vitória por 2-0 em Espanha, na semana passada.

Em Old Trafford, o incansável Bruno Fernandes foi titular na equipa de Ole Gunnar Solskjaer, ao passo que a baliza do emblema espanhol esteve entregue a Rui Silva (Domingos Duarte, Quina e João Costa não foram a jogo). Um duelo maiato, portanto.

Mas foi um uruguaio a brilhar: em grande forma, Edinson Cavani deu vantagem aos red devils logo aos seis minutos – naquele que viria a ser o único golo do jogo –, com um belo remate de pé esquerdo.

Se a tarefa da formação inglesa já estava bem encaminhada, o golo do antigo avançado do PSG praticamente sentenciou a eliminatória, ainda a procissão ia quase a metade.

E o United geriu os restantes minutos da eliminatória, sem forçar muito. Aqui e ali, Bruno Fernandes e companhia foram ameaçando a baliza de Rui Silva – o médio luso até esteve discreto neste aspeto –, mas sem grande perigo.

E o Granada, sem nada a perder, foi procurando o golo de honra, que, diga-se, era mais do que merecido. Alguma ineficácia e uma exibição competente do regressado De Gea evitaram esse cenário, na despedida do emblema espanhol do percurso europeu histórico desta temporada.

Não conseguiu o golo de honra o Granada, fez o Manchester o 2-0. Vallejo, em mais um momento de infelicidade da turma espanhola, cabeceou para a própria baliza e fechou o resultado final em cima do minuto 90.

Para Bruno Fernandes e companhia, segue-se agora a Roma, de Paulo Fonseca, o último obstáculo antes da final de Gdansk.