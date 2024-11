À semelhança do que disse Ruben Amorim após o empate na estreia com o Ipswich, também o defesa-central Harry Maguire considerou que os jogadores do Manchester United quiseram aplicar a ideia do treinador em campo, mas complicaram o jogo.

«Quando se passa de um estilo para outro, como o treinador disse na sua entrevista depois do jogo, acho que jogadores estão em campo estão a pensar demais sobre onde devem estar. Acho que pensámos demasiado no jogo contra o Ipswich. Mas é natural, porque os rapazes querem jogar da maneira que o treinador quer que joguemos. Acho que temos de deixar a adaptação acontecer com fluidez, em vez de forçá-la», reconheceu o internacional inglês, à Sky Sports.

Apesar do 12.º lugar na liga inglesa, Maguire acredita que o United ainda pode ambicionar a qualificação para as competições europeias. «Ainda estamos numa parte inicial da época, não tivemos um grande começo, houve jogos em que devíamos ter somado mais pontos do que conseguimos e a classificação não mente. Sabemos que temos de melhorar para subir lugares na tabela e continuo a acreditar que devemos lutar pelos lugares europeus esta época.»

Já o lateral Noussair Mazraoui, que foi elogiado por Amorim após o primeiro jogo, devolveu as palavras ao português.

«As minhas primeiras impressões são muito boas, a capacidade dele nas relações é mesmo no ponto, é preciso, todos compreendem o que ele diz de forma direta», confessou.

Os «red devils» entram em campo na quinta-feira, a partir das 20h00, em Old Trafford, num jogo da quinta jornada da Liga Europa, com o Bodo/Glimt.