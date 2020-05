O Manchester United registou perdas de 3,3 milhões de libras (cerca de 3,7 milhões de euros) no primeiro trimestre de 2020.

O clube inglês, no qual jogam os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, encaixou 26 milhões de libras de receitas provenientes dos operados, menos 51,7 por cento do que no último ano. Em causa está, em grande parte, a crise e a suspensão da atividade desportiva, devido à pandemia da covid-19.

«Os nossos resultados do terceiro trimestre, publicados hoje, refletem um impacto parcial que a pandemia teve no clube. O maior impacto será no trimestre atual e provavelmente depois. Ainda existem desafios profundos pela frente. Para o futebol, como um todo, é seguro dizer que não vai ser um ‘negócio normal’ durante algum tempo», afirmou o vice-presidente executivo do clube, Ed Woodward, em declarações reproduzidas pelos canais do clube.

A Liga inglesa de futebol espera retomar os jogos do principal campeonato em meados de junho, mas o momento é ainda de incerteza face à pandemia, o que ameaça perdas para a competição na ordem dos dois mil milhões de euros.