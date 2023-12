Com a derrota no último jogo do ano, diante do Nottingham Forest, o Manchester United chegou aos 21 desaires em 2023. Este registo entra para o top-4 dos anos com mais derrotas na história dos red devils, apenas superado em 1930 (28), 1972 (25) e 1921 (24), quando o emblema de Old Trafford perdeu mais vezes num ano civil.

A juntar a isto, centrando apenas na presente temporada, os dados são desanimadores e atestam a crise que se vive no Manchester United. A equipa de Erik Ten Hag sofreu nove derrotas nas primeiras 20 jornadas da Premier League: algo semelhante só se encontra se recuarmos até 1989/90, segundo a Opta.

De resto, na temporada passada, o Manchester United sofreu tantas derrotas quanto as que já averbou em 2023/24.