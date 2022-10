Mason Greenwood, avançado do Manchester United, foi novamente detido, depois de ter contactado a ex-namorada que o acusa de violência doméstico, avança a imprensa inglesa.

O jogador de 21 anos foi inicialmente detido em janeiro deste ano, mas libertado três dias depois, sob fiança e a aguardar investigações. Por isso, não podia ter contacto com a alegada vítima.

«A polícia de Manchester está ciente de uma alegação sobre um homem de 21 anos que violou as suas condições de fiança. Foi feita uma detenção este sábado, 15 de outubro de 2022. Mais investigações estão em andamento», declarou um porta-voz das autoridades locais, citado pelo The Sun.

Greenwood, atualmente afastado do plantel principal do Manchester United, foi detido no dia 30 de janeiro, «por suspeitas de violação e agressão». Na altura, a ex-namorada do futebolista, Harriet Robson, publicou imagens nas redes sociais com ferimentos no rosto e nos membros.