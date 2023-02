O Manchester United pôs fim a uma seca de quase seis anos e acrescentou a sexta Taça da Liga ao palmarés, depois de vencer este domingo, em Wembley, o Newcastle, por 2-0. Este é o primeiro troféu do conjunto inglês desde a conquista da Liga Europa, em 2016/17, sob o comando de José Mourinho.

Em ano de estreia, Erik ten Hag até teve um início pouco prometedor em Old Trafford, mas a equipa tem-se apresentado a um nível muito alto nos últimos meses, que coincidem com a saída de Cristiano Ronaldo e com o Campeonato do Mundo. Agora, as exibições recentes colhem os primeiros frutos e o sabor do sucesso reencontra-se com os red devils.

Desde cedo ficou visível que o jogo seria aberto e bem disputado, até porque começou a um ritmo intenso. O Newcastle até tinha um ligeiro ascendente, muito porque os red devils adotaram uma postura mais expectante no início.

Apesar da boa disputa dentro de campo, só em cima da meia hora se viram ocasiões de golo. Allan Saint-Maximin deu um «nó cego» em Diogo Dalot dentro da área e rematou para uma boa defesa de David De Gea. O lateral português teve mesmo muitas dificuldades para travar o francês e, por isso , Ten Hag retirou-o ao intervalo, até porque já tinha visto um cartão amarelo. Bruno Fernandes, por seu turno, foi titular, capitão e cumpriu os 90 minutos.

Ora, quem não marca, sofre. E foi isso mesmo que aconteceu. Na jogada que se seguiu, o Manchester United dispôs de um livre lateral, Luke Shaw cobrou com precisão e Casemiro – um dos pilares da época dos red devils – apareceu a cabecear certeiro (33m).

O golo sofrido quebrou o ímpeto dos magpies e animou a equipa de Erik ten Hag. Aos 39 minutos, Weghorst, com o seu jeito habitual pouco coordenado, conduziu a bola e serviu Marcus Rashford, que já rematou em queda, mas contou com um desvio em Botman para trair Loris Karius, guarda-redes que fez a estreia pelo Newcastle já que os dois outros guardiões estavam indisponíveis para ir a jogo.

Na segunda parte, Eddie Howe juntou Isak a Callum Wilson na frente e desfez o trio de médios. O Manchester United jogou com um bloco mais recuado e tentou aproveitar o espaço que o Newcastle deixou na defesa devido ao seu balanceamento ofensivo.

Apesar de alguns sustos junto a ambas as balizas, nenhuma equipa teve a pontaria suficientemente acertada para dar outro contorno ao resultado. Prova disso, é a jogada de Bruno Fernandes já em tempo de compensação. O internacional português liderou o contra ataque, tirou um adversário do caminho, mas permitiu a defesa a Karius já dentro da área.

De resto, Bruno e Dalot conquistam o primeiro título no Manchester United. Ronaldo não recebe medalha, uma vez que não participou na prova.