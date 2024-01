O Manchester United garantiu, em comunicado, que Marcus Rashford «assumiu responsabilidades» pelo comportamento na última semana e assegurou que o tema está encerrado.

«Marcus assumiu responsabilidades pelas suas ações. Isso foi tratado como uma questão disciplinar interna, que agora está encerrada», informaram os red devils.

O avançado de 26 anos, segundo o The Athletic, esteve em Carrington esta segunda-feira, onde reuniu com o diretor de futebol do United e com Erik ten Hag.

Rashford ficou de fora do jogo de domingo, em casa do Newport County, depois de ter comunicado ao clube, nos dias prévios ao jogo, que estava doente. Contudo, na noite de quinta-feira, foi visto numa discoteca, em Belfast, na Irlanda do Norte. O internacional inglês terá passado a noite na companhia de amigos e na manhã seguinte regressou a Manchester num voo privado, mas não treinou.