O Manchester United vai ter um novo patrocínio a partir da próxima temporada, com a Snapdragon, marca que integra a empresa de tecnologia norte-americana Qualcomm, a substituir a TeamViewer na parte da frente das camisolas.

Os red devils não detalharam os pormenores do acordo, mas, segundo o The Athletic, o contrato tem a duração de três anos e vai render aos cofres de Old Trafford 60 milhões de libras por ano, cerca de 70 milhões de euros. Este é um valor recorde nos patrocínios de camisolas a nível mundial e supera até o acordo entre o Real Madrid e a Fly Emirates, que se estima que ronde os 50 milhões de euros mais bónus.

Recorde-se que o Man. United fechou um contrato de cinco anos, em 2021, com a Team Viewer, mas em dezembro passado informou ter chegado a acordo para recomprar os direitos dos patrocínios da camisola.