O defesa-central Matthijs de Ligt foi operado e vai falhar o Mundial 2026.

O internacional pelos Países Baixos foi submetido a uma cirurgia às costas, devido às dores com que teve de lidar nos últimos meses. De resto, o jogador de 26 anos, que não joga desde o final de novembro pelo Manchester United, somou apenas 14 jogos esta época.

«Após seis meses de tratamentos e muito esforço para voltar, a cirurgia era, no final de contas, a única opção que restava», escreveu De Ligt, numa publicação no Instagram.

«Estou desapontado por não ter conseguido ajudar a equipa nos últimos seis meses e, claro, estou desapontado por ter de perder o Mundial. Mas estou ansioso para fazer tudo o que puder para voltar a jogar para os adeptos e para me sentir melhor novamente.»

Segundo a imprensa inglesa, De Ligt deverá estar recuperado no início da próxima época.