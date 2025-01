Alan Shearer, ex-jogador e lenda do Newcastle, em declarações para o podcast «Stick to Football», considerou que os jogadores do Manchester United não conseguem adaptar-se ao estilo de jogo de Ruben Amorim.

«Eles estão piores agora do que eram com Ten Hag, porque este treinador quer jogar neste sistema. Os jogadores simplesmente não conseguem jogar da forma que ele quer jogar», afirmou.

Shearer referiu ainda que não ficou surpreendido quando Amorim disse que esta era «talvez a pior equipa da história do Manchester United».

«Tu meio que entendes e percebes porque é que ele está a dizer isso, é para comprar tempo. É muito incomum que olhes para um dos maiores clubes do mundo, se não o maior, e que o treinador diga: "Esta é a pior equipa da sua história" por causa de onde estão e de algumas exibições», observou.

O melhor marcador da história da Liga inglesa referiu ainda que Amorim tem «passe livre até ao final da época» graças ao estado em que estava o clube de Manchester, em novembro.

«Na semana passada e na anterior a essa, eles estavam a falar sobre o quão bem jogaram em casa do Arsenal e quão bem jogaram em Liverpool. No entanto, uma semana depois, ele diz que são os piores da história. É incrível. É mesmo muito difícil de entender e ele tem uma espécie de passe livre até ao final da época, por causa do quão maus eles têm sido, do quão mau o recrutamento tem sido e do quão má tem sido a gestão do clube desde a sua compra», expressou Shearer, defendendo que o United deve sofrer uma «revolução» no plantel nos próximos mercados de transferências.

«Alguém tem de entrar ali e despir [a equipa] de volta à sua base, é exatamente disso que precisa. Isto vai demorar tempo e qualquer pessoa que entrasse ali iria encontrar este cenário. Eles precisam de um recrutamento massivo, agora e no verão, mas vai demorar bem mais do que isso a emendar o clube», concluiu.