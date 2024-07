Existem novidades sobre a possível construção do novo estádio do Manchester United (uma vontade expressa do novo acionista maioritário, Sir Jim Ratcliff). Os proprietários do clube esperam tomar uma decisão final até ao final do ano, sobre a possibilidade de gastar mais de 2 mil milhões de euros num novo estádio com 100 mil lugares, segundo a BBC.

O coproprietário do United, Sir Jim Ratcliffe, quer construir um «Wembley do norte», como já referiu, e, juntamente com a autarquia de Trafford, criou um grupo de trabalho para avaliar a viabilidade de um novo estádio e da remodelação de Old Trafford.

O grupo de trabalho é presidido pelo Lorde Sebastian Coe e inclui o presidente da câmara de Grande Manchester, Andy Burnham, bem como o antigo capitão dos «Red Devils», Gary Neville. O grupo de trabalho já se reuniu quatro vezes, com a discussão a centrar-se essencialmente na construção de um novo estádio em vez da renovação do atual, que deveria levar mais tempo a concluir.

O emblemático Old Trafford, com capacidade para 74,310 espectadores, é a casa do Manchester United desde 1910. Prevê-se que as estátuas que rodeiam o atual estádio sejam transferidas para o novo recinto. Ratcliffe quer que o Estado, a nível local e nacional, desempenhem algum papel no financiamento do projeto. Os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot jogam no clube.