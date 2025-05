É tempo de 'apertar o cinto' em Manchester. Pelo menos, na parte 'vermelha' da cidade. Já depois de ter sido público que o Manchester United vai realizar um churrasco em vez de um desfile caso vença a Liga Europa, foi noticiado um novo detalhe curioso sobre o clube.

Pelo segundo ano consecutivo, o clube não irá organizar uma gala de entrega de prémios de desempenho relativos a esta temporada. Por razões financeiras e, segundo alguma imprensa inglesa, também devido aos maus resultados obtidos em campo (16.º classificado na Premier League).

Na época passada, os «Red Devils» ficaram em oitavo lugar e venceram a Taça de Inglaterra. Mesmo assim, não houve gala - Bruno Fernandes e Ella Toone foram os vencedores de melhor atleta no futebol masculino e feminino, respetivamente.

Esta temporada, é provável que o médio português vença de novo a distinção, mas terá de a receber antes do último jogo da temporada, diante do Aston Villa, em casa. Foi essa a alternativa encontrada à cerimónia de entrega de prémios, segundo a imprensa inglesa. São os adeptos do clube que votam para os prémios.