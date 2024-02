Com um golo e uma assistência frente ao Wolverhampton, Rasmus Hojlund fez história com a camisola do Manchester United e superou um recorde que pertencia a Cristiano Ronaldo.



O internacional norueguês assistiu Rashford para o 1-0 e marcou ele próprio o 2-0 a favor dos red devils frente à armada lusa dos lobos. Fê-lo pelo segundo jogo consecutivo e bateu a marca que pertencia ao português desde 2007.



Com 21 anos, Cristiano Ronaldo estabeleceu esse recorde ao tornar-se no mais novo a marcar e a assistir em jogos seguidos pelo United na Premier League. Agora Hojlund, que está a três dias de cumprir 21 anos, é o detentor dessa marca.



Rasmus Hojlund becomes the youngest @ManUtd player to score and assist in consecutive Premier League matches 👏



The last player to have the record? A certain @Cristiano... 👑 pic.twitter.com/3Tcp8jdfWY