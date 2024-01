O treinador do Manchester United, Erik ten Hag, confirmou esta sexta-feira que Altay Bayindir vai ser o guarda-redes titular do Manchester United na partida frente ao Newport County, a contar para a Taça de Inglaterra (16h30).

«Sim, ele [Bayindir] estará na baliza. Acho que está claro o que podemos esperar dele. Ele espera pelas oportunidades, mas é experiente. Jogou num grande clube da Turquia, e está habituado à grande pressão», referiu o técnico dos red devils, em conferência de imprensa.

O internacional turco chegou ao Manchester United no mercado de verão e ainda não fez qualquer jogo, tendo agora, no domingo, a sua primeira oportunidade.

Esta temporada, a baliza tem sido ocupada por André Onana, que já foi titular em 30 jogos, mas atualmente encontra-se ao serviço da seleção dos Camarões na CAN.

O técnico neerlandês destacou também uma notícia que abalou o mundo do futebol esta sexta-feira Jürgen Klopp vai deixar o Liverpool no final da época.

«Não é bom para a Premier League. Ele forjou uma era, construiu uma história no clube, elevou-o, por isso parabéns. Fez um trabalho incrível. Percebo que falta energia, nove anos é muito tempo e nesse período muita coisa pode acontecer, levar o clube ao mais alto nível, mas ter também muitos contratempos. A Premier League é muito intensa e em combinação com as provas europeias, consigo perceber as suas razões», explicou.