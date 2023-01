O Manchester United somou a sexta vitória consecutiva em todas as competições ao bater o Bournemouth, por 3-0, em jogo da 19.ª jornada do campeonato inglês.

Com este resultado, os red devils igualaram os 35 pontos do Newcastle, terceiro classificado, que empatou a zero na casa do líder Arsenal e soma mais um jogo. Os gunners, diga-se, têm mais nove pontos do que o emblema de Old Trafford.

O primeiro golo do Manchester United foi da autoria de Casemiro, aos 23 minutos. Após um livre de Eriksen, o médio brasileiro finalizou com um toque de pé direito ao primeiro poste.

CASEMIRO 🔥 Ganhou a falta e depois foi só meter o pé 😎

CASEMIRO 🔥 Ganhou a falta e depois foi só meter o pé 😎

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @ManUtd 1 x 0 @afcbournemouth

No início da segunda parte, sem o neerlandês Donny van de beek, que saiu lesionado no joelho, os red devils elevaram a vantagem. Aos 49 minutos, Luke Shaw combinou com Marcus Rashford, percorreu vários metros e deixou para Bruno Fernandes, que libertou para Garnacho, tendo o jovem argentino cruzado para a finalização de Shaw.

Que qualidade este golo do Shaw 😮‍💨

Que qualidade este golo do Shaw 😮‍💨

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @ManUtd 2 x 0 @afcbournemouth

Após o 2-0, o conjunto de Old Trafford não se livrou de alguns sustos, mas David de Gea somou um par de boas defesas e manteve a baliza a zeros.

O português Diogo Dalot, que ao contrário de Bruno Fernandes iniciou o jogo no banco de suplentes, foi lançado aos 68 minutos e ainda ficou perto do golo com um remate já na reta final.

A quatro minutos dos 90, Shaw colocou um passe longo na direita, onde apareceu Bruno Fernandes para tocar ao lado e servir Rashford, que fez o quarto golo em quatro jogos e estabeleceu o resultado final.

O próximo jogo do ManUtd na Premier League é o dérbi com o Manchester City. Um duelo que terá relevância na corrida ao título inglês e aferir os sinais de retoma dos red devils.