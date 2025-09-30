O Manchester United continua num mau momento e o lugar de Ruben Amorim volta a estar em risco, mas Bryan Mbeumo, um dos reforços de verão dos «red devils», garante que também os jogadores têm de assumir responsabilidades pelos resultados.

«Todos na equipa precisam de assumir a responsabilidade. Quando jogas num clube tão grande, todos precisam de saber o que fazer. Como equipa, precisamos de fazer melhor», disse o internacional camaronês, à Sky Sports.

Apesar das críticas de antigos jogadores do clube, como Gary Neville ou Wayne Rooney, o extremo do Manchester United lembra que a equipa não pode deixar afetar-se pelo ruído.

«Só queremos concentrar-nos em nós mesmos, apenas tentamos ouvir o que está a acontecer cá dentro. Não é assim tão difícil [bloquear o ruído], vemos sobretudo as redes sociais. Temos de manter o foco nas nossas próprias coisas», vincou.

Mbeumo acredita que «as coisas vão melhorar» e deixou palavras de conforto a Bruno Fernandes, o capitão de equipa que desperdiçou um penálti no último jogo, na derrota com o Brentford.

«É importante apoiá-lo porque é isso que ele faz a toda a hora. Acho que é normal carregá-lo também às vezes, porque ele dá-nos muito. E é bom para ele saber que também nos tem aqui», concluiu.

