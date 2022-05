O Manchester United anunciou nesta segunda-feira que Erik ten Hag vai ter como adjunto Mitchell van der Gaag, em 2022/23.

O antigo técnico de Marítimo e Belenenses vai acompanhar o compatriota, com quem já trabalhou na última temporada. Nas duas épocas anteriores, tinha orientado a equipa secundária do Ajax. Os red devils informaram que a chegada de van der Gaag está ainda sujeita à emissão de um visto.

Também o treinador inglês Steve McClaren, antigo adjunto de Sir Alex Ferguson e que está livre desde 2019, vai sentar-se no banco ao lado do novo técnico do clube de Old Trafford.