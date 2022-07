Nani reencontrou o Manchester United, a equipa que representou entre 2007 e 2015.

Nesta sexta-feira, os «Red Devils» defrontaram o Melbourne Victory, a nova equipa do internacional português. Nani esteve presente no estádio e foi surpreendido pelo técnico de equipamentos da sua antiga equipa, que lhe ofereceu uma camisola com o seu nome e o número que utilizou durante a sua passagem por Manchester.

Nani deixou uma mensagem de reconhecimento aos adeptos do Manchester United nas redes sociais do clube.

Veja o vídeo de Nani: