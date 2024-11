Colegas entre 2001 e 2005, Ruud Van Nistelrooy e Roy Keane ganharam bastantes títulos sob orientação de Sir Alex Ferguson, enquanto jogadores do Manchester United. Agora, em 2024, o neerlandês aceitou orientar a equipa de forma interina enquanto Ruben Amorim não chega ao clube.

Após um empate em Old Trafford, neste domingo, diante do Chelsea (1-1), já com Van Nistelrooy no banco em vez de Erik Ten Hag, o agora comentador desportivo Roy Keane (conhecido pela ferocidade das suas críticas), comentou sarcasticamente a análise ao jogo de Van Nistelrooy.

Em declarações à Sky Sports após o resultado, o treinador interino do United explicou que considera que o plantel é um bom grupo de jogadores com um espírito de equipa positivo, que batalhou no jogo após uma semana difícil na sequência do despedimento de Erik ten Hag.

«Acho que os jogadores assumem muita responsabilidade» começou por dizer Van Nistelrooy. «Eles também sabem que precisam de mudar, e eu tentei ajudá-los, concentrá-los no seu trabalho, tirar o melhor deles e motivá-los para se tornarem o melhor que podem. É um bom grupo de jogadores, um bom grupo de pessoas, e penso que o que se viu hoje foi uma equipa com espírito que deixou tudo o que tinha em campo», disse.

No entanto, em resposta a estes comentários, o antigo capitão do United, Roy Keane, optou pela ironia: «Não se preocupem com o resultado. Ele disse que são bons rapazes, é isso que interessa.»

«Eles são aborrecidos», explicou Keane. «Têm falta de convicção nas oportunidades que têm. Os adeptos devem estar desiludidos. Estão muito longe de voltar ao grupo dos quatro primeiros e de competir. Como equipa, olhamos para certas individualidades e talvez pensemos que são melhores do que são. Eles têm internacionais consagrados, mas o United é mediano em tudo», atirou Keane.