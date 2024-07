O Manchester United oficializou a contratação do defesa-central francês Leny Yoro.

O jogador de 18 anos assinou um contrato válido até 2029 com o emblema inglês, com opção para renovar por mais um ano.

Assim como o Maisfutebol escreveu em tempo oportuno, o Real Madrid estava bastante interessado no jovem francês, mas os «red devils» apresentaram ao Lille uma proposta de cerca de 60 milhões de euros no imediato, que pode chegar aos 70 milhões, mediante determinados objetivos.

Formado no Lille, Leny Yoro é considerado um dos centrais mais promissores do mundo e estreou-se com apenas 16 anos na equipa principal. Na última temporada, somou 44 jogos e três golos sob o comando de Paulo Fonseca.