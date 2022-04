Ralf Rangnick é o novo selecionador austríaco, informou esta sexta-feira a federação daquele país.

O atual técnico do Manchester United assume o cargo já a partir do mês de maio – para os jogos da Liga das Nações –, quando terminarem os compromissos com os red devils.

O contrato, diz a OFB, terá a duração inicial de dois anos, mas caso a Áustria se qualifique para o Euro 2024, em solo alemão, o vínculo é automaticamente prolongado por mais duas épocas, até ao Mundial 2026.

Rangnick, diga-se, é treinador interino do Manchester United desde dezembro. O germânico continuará a ser consultor do conjunto inglês, informou também o clube, cargo que acumulará com o de treinador da Áustria.