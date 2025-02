Tyrell Malacia está de regresso ao futebol neerlandês: o lateral-esquerdo de 25 anos foi emprestado pelo Manchester United ao PSV, até ao final da época.

O negócio contempla uma opção de compra, que a imprensa inglesa garante ser de dez milhões de euros. Além disso, o emblema de Eindhoven vai pagar os salários do jogador na íntegra.

Malacia chegou a Old Trafford em 2022, depois de se ter notabilizado no Feyenoord, clube onde se formou. Na última época, esteve a contas com uma grave lesão e está a voltar aos poucos aos relvados, tendo sido opção para Ruben Amorim em oito partidas.

O lateral esteve na mira do Benfica neste mercado, mas os encarnados avançaram por Samuel Dahl.