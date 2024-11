Ruud van Nistelrooy não vai integrar a equipa técnica de Ruben Amorim e deixou o Manchester United, confirmou o clube inglês, instantes depois de mostrar o novo treinador em Carrington.

O técnico neerlandês era adjunto de Erik ten Hag e assumiu o comando da equipa desde a saída do compatriota, nos últimos quatro jogos, antes da chegada de Amorim. Conseguiu três vitórias e um empate, mas a continuidade no clube foi sempre uma incógnita, embora o antigo avançado mostrasse vontade em ficar.

Além de van Nistelrooy, também Rene Hake, Jelle ten Rouwelaar e Pieter Morel deixam o staff dos «red devils».

Ruud van Nistelrooy and three first-team coaches have departed the club with our best wishes for the future.



Thank you for your unwavering commitment to United ❤️#MUFC