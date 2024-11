O guarda-redes Andre Onana foi um dos melhores em campo por parte do Manchester United, no empate (1-1) em casa do Ipswich, que marcou a estreia de Ruben Amorim. Após a partida, o guardião dos «red devils» mostrou confiança no trabalho do treinador português.

«Estamos todos felizes por tê-lo, ele é um treinador muito positivo. Ele jogou há alguns anos, por isso sabe como gerir um balneário. Estamos todos felizes e muito positivos», disse Onana aos meios de comunicação do Manchester United.

O guardião assumiu ainda a frustração pelo empate fora de portas. «Somos o Manchester United e temos muita responsabilidade. Temos de ser capazes de vencer jogos e, infelizmente, não ganhámos hoje. É difícil.»

O United ocupa o 12.º lugar da liga inglesa, com 16 pontos, ao fim de 12 jogos.