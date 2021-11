O futebolista do Manchester United, Harry Maguire, reconheceu esta segunda-feira que os mais recentes resultados do Manchester United não foram bons e que o norueguês Ole Gunnar Solskjaer, que deixou o comando técnico do clube no domingo, acabou por ser o sacrificado por isso.

«O resultado no sábado não foi bom o suficiente [ndr: derrota por 4-1 com o Watford]. Os resultados recentes não foram bons o suficiente e, infelizmente, Ole [Solskjar] pagou o preço por isso. Temos uma grande responsabilidade na mesma», disse o defesa inglês, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Villarreal, para a Liga dos Campeões (3.ª feira, 17h45).

Já Michael Carrick, que assume interinamente o comando da equipa, falou numa altura de emoções no clube. «Eu trabalhei com o Ole durante três anos e conheço-o há muito tempo. Vê-lo perder o seu trabalho foi duro para mim e para muitas pessoas na equipa. Entendemos que os resultados significam muito. Quero dizer um muito obrigado. Aprendi muito. Foi um dia triste e desejo ao Ole o melhor», afirmou, na conferência de imprensa.

De resto, Carrick foi claro e honesto quanto à sua missão: não sabe até quando vai estar ao comando da equipa e focou já no próximo jogo, importante nas contas da qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões: o United e o Villarreal encontram-se ambos com sete pontos, nos dois primeiros lugares do grupo F, mas com a Atalanta à espreita, com cinco pontos.

«Tudo em que tenho pensado é sobre este jogo. Enquanto o clube me quiser eu vou dar o meu melhor», expressou, abordando também as mudanças que podem esperar-se com a mudança no comando técnico.

«Temos de esperar e ver. Eu trabalhei de forma próxima ao Ole, são crenças parecidas como treinador. Eu tenho a minha personalidade, mas é muito parecida, é por isso que trabalhámos juntos. Não vou desvendar os meus planos, mas estou muito claro na minha mente», assegurou.