O antigo internacional francês, Patrice Evra, revelou ter sido vítima de abusos sexuais aos 13 anos. O agressor foi, segundo o próprio, um professor.



«Foi um momento duro. Ainda tenho de contar a alguns dos meus irmãos, irmãs e amigos próximos. Não quero que sintam pena. É uma situação difícil. Uma mãe não espera ouvir isso do seu próprio filho», referiu, numa entrevista ao «Times» antes do lançamento da autobiografia «I Love This Game».



O ex-jogador, nascido em Dakar no Senegal, revelou que a mãe lhe pediu para não relatar a história no livro.



«Foi um grande choque para a minhã mãe. Houve muita raiva também. Ela disse-me 'Não deves colocar isto no teu livro, é privado'. Mas depois eu disse-lhe: 'Mãe, isto não é sobre mim. É sobre os outros miúdos'. Ela entendeu», contou.



Evra, que habitualmente é notícia pelos vídeos de humor nas redes sociais, considerou que quem ler o livro vai mudar de ideias sobre si.



«Sei que o livro vai fazer com que as pessoas mudem de opinião sobre mim, mas sinto-me mais do que feliz ao conversar com as pessoas. Sou uma versão melhor de mim próprio. Os meus amigos vão dizer que o mundo vai reagir e para eu pensar na pressão, mas pressão maior é contar isto à minha mãe. Pensar nisso mesmo agora é difícil», assumiu.



O ex-futebolista de Mónaco, Manchester United, Juventus e Marselha esclareceu que nunca acusou o homem em questão «por medo».



«Quando jogava no Mónaco, fui contactado pela polícia. Algumas crianças queixaram-se desse homem e a polícia quis saber se ele me tinha feito alguma coisa. Era famoso e tive medo da reação, então menti», justificou.