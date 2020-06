O médio português Bruno Fernandes afirmou, na quinta-feira, que o francês Paul Pogba foi determinante na ajuda para encontrar uma casa em Manchester, depois da saída do Sporting rumo a Inglaterra.

«Ele veio ter comigo, com um livro, quando eu cheguei. Disse: “onde queres viver?”, “que preço queres pagar?”, “queres uma casa ou um apartamento?”. Isto enquanto ia folheando as páginas. Nesse dia, mostrou-me a lista, eu escolhi três a quatro casas e, no dia seguinte, ele disse: “amanhã vamos ver todas as casas”», recordou Bruno, em declarações à página Soccer Bible, através da rede social Instagram.