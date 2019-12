O médio francês do Manchester United, Paul Pogba, levou a jogo na quinta-feira, ante o Newcastle United, no Boxing Day, pulseiras contra o racismo com as mensagens «não ao racismo» e «somos um só», pedindo aos colegas de equipa que as usassem e referindo que a iniciativa foi sua. Objetivo: alertar consciências no mundo do desporto, em particular no futebol.

«Foi ideia minha fazer isso. Pensei em fazer isso, mas não queria ir pela UEFA ou pela FIFA. Fi-lo por mim», afirmou Pogba, à imprensa inglesa, após o encontro que o United venceu por 4-1.

«Ouvimos coisas a cada semana. Continuamos a vê-las uma e outra vez em vários estádios. É só para mostrar, para dar apoio a todos os jogadores – negros, brancos, chineses ou o que fores – e para mostrar respeito por toda a gente. Só há uma raça, somos todos um», reforçou o campeão do mundo de seleções em 2018.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional

Pogba, que passou a pulseira que ostentava a um jovem adepto após os exercícios de aquecimento, foi já alvo de impropérios racistas em agosto, após o empate ante o Wolverhampton (1-1), num jogo em que não concretizou uma grande penalidade frente ao português Rui Patrício.

«Penso que temos a oportunidade de ter este poder de mostrar coisas no futebol, na televisão. As pessoas veem e penso que vão compreender certas coisas», disse, ainda.