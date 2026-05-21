Paul Pogba, atualmente ao serviço do Monaco, não hesitou em nomear José Mourinho quando lhe perguntaram com quem é que teve mais problemas ao longo da carreira.

Numa altura em que o treinador português é apontado ao Real Madrid, o antigo internacional francês, de 33 anos, recordou os tempos conturbados no Manchester United, de 2016 a 2018, mas também diz que mantém uma boa relação com o ainda treinador do Benfica.

A pergunta foi feita no decorrer do podcast «The Bridge», de de Aurélien Tchouaméni: qual o jogador ou treinador com quem tiveste mais problemas? Pogba tinha a resposta na ponta da língua.

«Mourinho. Não quero ser mal-interpretado mas, honestamente, Mourinho... É uma boa pessoa, faz-te sentir confortável, mas se sente que lhe queres passar por cima, que o queres ofuscar, se vê que te estás a armar em importante, vai pôr-te imediatamente no teu lugar. Eu não me importava de não ser a estrela, só queria era ganhar, jogar, driblar, fazer uns quantos golos, umas danças...», recordou o médio francês que, apesar de tudo, ficou amigo do treinador português.

«Agora rimo-nos, e com ele as coisas são como são. Ele ainda continua a ser assim...», destacou ainda sorridente.

Veja a resposta de Paul Pogba a partir do minuto 27:54: