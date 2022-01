Sem jogar desde novembro devido a lesão, Paul Pogba regressou aos treinos do Manchester United e poderá ser opção para os próximos jogos. O médio francês até termina contrato no próximo verão, mas não é isso que o vai afastar das escolhas de Ralf Rangnick, avisou o técnico dos red devils.

«Para mim, não é uma questão se um jogador tem um contrato a acabar. A questão é quanto é que ele ainda quer fazer parte deste grupo, quanto ainda se sente emocional e fisicamente a bordo. E enquanto este for o caso, porque é que o Pogba não deveria, depois de dois meses e meio de lesão, estar totalmente em forma novamente e também querer aparecer?», questionou o treinador alemão, em declarações citadas pela Sky Sports.

Para Rangnick, a renovação de Paul Pogba nem sequer é um problema e a hipótese de o gaulês deixar Old Trafford é assumida e compreendida.

«Ele quer mostrar aos adeptos do Manchester United, à direção, a todos que tipo de jogador pode ser. E mesmo que seja apenas para conseguir um novo contrato noutro lugar, ele estará altamente motivado para fazer isso. Porque é que então não o deveria meter a jogar? Se os jogadores lidarem com isso de maneira profissional, de maneira ambiciosa, é claro que posso e vou metê-los a jogar, embora tenham um contrato que expira no verão», disse, apontando ainda o exemplo de Nemanja Matic.

Ainda à procura da melhor forma e apesar de já ter integrado as sessões de treino, Paul Pogba só vai estar disponível para ir a jogo no início de fevereiro.