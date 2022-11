O selecionador de futebol do Irão, o português Carlos Queiroz, não se mostrou surpreendido com as críticas de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, acreditando que o avançado encontrou o clube inglês muito instável.

Em declarações aos jornalistas portugueses presentes em Doha, no Qatar, onde vai decorrer a fase final do Mundial2022, o treinador comentou a entrevista dada por Ronaldo, na qual o capitão da seleção nacional ‘arrasou’ o Manchester United e o treinador Erik ten Hag.

«Estou um pouco afastado, mas não me surpreende, porque o contexto do clube não é o mesmo. A contratação do Cristiano como jogador é uma coisa, como elemento que teria chegar ao clube e fazer a viragem da filosofia, é outra completamente diferente», começou por dizer o treinador que trabalhou no clube inglês aquando da primeira passagem de Ronaldo por lá.

O técnico de 69 anos falou, depois, do momento que atravessa o clube de Old Trafford.

«O clube está a viver um momento de grande instabilidade nestes anos. O Cristiano chegou e não viu a mesma mentalidade, a mesma forma de estar. Encontrou dificuldades na adaptação e rotinas num clube que foi sempre ganhador e que está a tentar levantar-se. Não se corrige isto em seis meses ou num ano, demora quatro a sete anos», acredita.