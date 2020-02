O avançado nigeriano Odion Ighalo revela como foi a negociação que permitiu que fosse reforço do Manchester United mesmo em cima do fecho do mercado.

O jogador de 30 anos, que alinhava há três anos nos chineses do Shanghai Shenhua, chega aos Red Devils por empréstimo até ao final da época.

Em entrevista ao site do Manchester United, Ighalo diz que «havia vários clubes interessados» nele. «Às 11 da noite em Xangai [mais oito horas do que em Inglaterra], o meu empresário ligou-me a dizer que o Manchester United queria fechar o negócio por isso eu comecei à procura de um tradutor para falar com a direção [do Shanghai Shenhua]», explica, acrescentando que disse aos responsáveis do clube: «O meu empresário quer falar convosco, o United quer-me, têm de fazer isso acontecer.»

O jogador conta ainda que o empresário passou as horas seguintes, que foi toda a noite na China, a negociar com o clube e a receber chamadas de outras equipas interessadas.

«Eu disse ao meu empresário que queria vir para o United. E ele respondeu: ‘Vão cortar-te no salário’», explica Ighalo, que adianta que nem hesitou na resposta: «Não quero saber, faz o negócio acontecer. Quero ir para o United e não me interessa de quanto é o corte no salário.»