O empate na visita ao Fulham (1-1) adensou as dúvidas em torno de Ruben Amorim e do Manchester United. Wayne Rooney, antiga glória dos «red devils», confessa que não consegue afirmar que o português é o «homem certo» para estar à frente da equipa e lamenta os sinais «preocupantes» deste início de temporada.

«É difícil. Acho que ninguém consegue sentar-se aqui e dizer: "sim, cem por cento". Acho que nem o próprio Ruben Amorim diria isso pelo que temos visto desde que ele está no clube», começou por dizer o antigo avançado inglês, no "The Wayne Rooney Show", da BBC Sport.

«O recrutamento foi bom no verão, mas ainda quero ver mais dois ou três reforços, gostaria de ver isso», prosseguiu.

«Gostaríamos muito de vê-lo reverter a situação, mas, às vezes, podemos estar a ir rápido demais porque o Manchester United atrai muito mais atenção e ainda vamos em dois jogos da temporada. O sinal preocupante é que estamos a ver coisas que vimos na época passada. Isso é que é preocupante», disse ainda.

Com contrato até junho de 2027, Amorim já leva mais jogos do que pontos conquistados na Liga inglesa (29 jogos contra 28 pontos).

O United joga para a Taça da Liga inglesa na próxima quarta-feira e depois vira atenções para o campeonato, com a receção ao Burnley. Segue-se o dérbi de Manchester e um duelo com o Chelsea.