Depois de ter chamado Ruben Amorim de «ingénuo», Wayne Rooney voltou a falar sobre o técnico português, mas desta vez teceu elogios.

«Foi uma época difícil, não há como negar, mas o novo treinador [Ruben Amorim] chegou e gosto muito dele», começou por dizer antigo internacional inglês, em declarações ao canal oficial do Manchester United.

«A forma como ele se comporta e fala com a imprensa é realmente muito boa. Provavelmente, trata-se de deixar passar esta temporada e, espero, começar a implementar mais o seu estilo de jogo e ter jogadores que possam levar o clube em frente», completou.

Rooney deixou ainda rasgados elogios a Amad Diallo e cometeu uma inconfidência: «Ele tem sido ótimo. Eu tentei contratá-lo para o Derby por empréstimo [em 2021/22] e pensei mesmo que o tinha conseguido, mas no dia seguinte foi para o Rangers do nada. Ele tem sido fantástico, com grandes golos, a sua criatividade e ética de trabalho. Tem sido uma lufada de ar fresco e, claro, gostaríamos que mais jogadores se destacassem.»