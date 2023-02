O Manchester United garantiu a presença na final da Taça de Inglaterra e atravessa um ciclo positivo, em contraste com os primeiros meses de temporada. Roy Keane, antigo jogador dos red devils e agora comentador da Sky Sports, entende que a saída de alguns jogadores ajudou a melhorar o ambiente em torno da equipa.

«Penso que foi fundamental os cinco ou seis jogadores que deixaram o Manchester United. Não vou criticar todos eles, Pogba, Mata, Matic, Jesse Lingard, que estavam lá e sabiam que iam embora. Sente-se uma nova energia no clube. Depois de um mau começo de temporada, a sensação de bem-estar está de volta», comentou.

Já a saída de Ronaldo «ajudou o treinador e o clube».

«Ninguém queria que isso pairasse na segunda metade da temporada e deveria ter sido resolvido no verão. Toda aquela situação de Ronaldo... Obviamente, ele não ia sentar-se no banco e ficar feliz com isso. Eles já lidaram com isso e agora esse tema já não paira sobre o clube», frisou.

«Mas também os outros cinco ou seis rapazes que saíram, Cavani é outro. Aqueles que eram jogadores à margem, saíam do banco e quando entravam não acrescentavam nada porque achavam que deveriam ser titulares. Aqueles substitutos e jogadores à margem têm de entrar e estar prontos. No ano passado, esses jogadores eram sugadores de energia», rematou.