Lenda do Manchester United, Peter Schmeichel criticou o comportamento de Cristiano Ronaldo, que saiu para os balneários no triunfo caseiro do Manchester United sobre o Tottenham (2-0), depois de perceber que Erik Ten Hag não o iria lançar a jogo.

«Sair assim cria tudo o que não queremos neste momento. Ele sabia que isto ia estar nas manchetes. É a primeira vez que posso dizer que estou dececionado com ele. Normalmente, apoio-o e entendo a situação dele. A questão aqui é que ele é um jogador tão grande, ele é uma presença tão grande. Devemos pô-lo a jogar ou deixá-lo sair? Não sei», disse o antigo guarda-redes à BBC.

«Estamos em transição. O Manchester United teve cinco treinadores desde Alex Ferguson. Não temos conquistado campeonatos.Temos Erik ten Hag agora, que tem ideias muito claras sobre a maneira como quer jogar futebol. Precisamos de compreensão e tempo de todos. Não precisamos de distrações assim e isto é uma deceção», reforçou.

Por outro lado, Schmeichel elogiou Bruno Fernandes, autor do segundo golo dos red devils.

«Achei que ele [Bruno Fernandes] jogou muito bem. Quando falamos de jogadores da qualidade dele, eles nunca serão melhores do que os jogadores que o rodeiam. Ele precisa de jogadores que respondam à forma como ele pensa», observou.

Já Micah Richards, antigo defesa do Mancheter City, afirmou que a melhor solução para United e Cristiano Ronaldo é o divórcio antecipado.

«Vê-lo fazer isto quando a equipa acaba de vencer por 2-0, sair em Old Trafford, é inaceitável. Estamos a falar do melhor dos melhores. É desrespeitador para companheiros», começou por dizer.

«Acho que só há um caminho para isto agora. Eles precisam de chegar a um acordo em janeiro e precisam de deixá-lo sair. Acho que ele criou uma divisão no balneário. As coisas mudam e foi o que aconteceu com Ronaldo. Os holofotes não estão sobre ele e ele não gosta disso. Tem 37 anos e não precisa disto. Todos sabemos que ele quer jogar, mas desta vez, é sobre a equipa», rematou.