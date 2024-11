Se, ainda antes de Ruben Amorim ter sido anunciado como novo treinador do Manchester United, Paul Scholes considerou o português «uma opção arriscada», agora a lenda dos «red devils» mudou de ideias.

«Estou muito entusiasmado. Temos procurado treinadores e jogadores pelos quais não tivemos nenhuma concorrência para tentar contratar. Especialmente alguns jogadores que clubes como Barcelona, ​​Manchester City e Liverpool não seguiam», começou por dizer o antigo médio, aos microfones da TNT Sports.

«Acho que, com Ruben Amorim, toda a gente que olha está com um pouco de inveja, porque alguns deles queriam-no muito. Sei que o City falou sobre ele para quando o Pep [Guardiola] fosse embora, por isso, tem sido bem avaliado.»

«Isto é algo que não tínhamos antes. Tínhamos [Louis] van Gaal, que conseguir um grande trabalho naquele estágio da sua carreira foi uma surpresa. Para [José] Mourinho, provavelmente foi o seu último grande trabalho e foi um pouco surpreendente pela rivalidade com o Chelsea. Este é o primeiro [treinador] em que pensas, "sim, este é um verdadeiro golpe". Adiantámo-nos a três, quatro, cinco grandes clubes da Europa e é entusiasmante. Mal posso esperar para que ele venha», concluiu.

Amorim ainda vai estar na Pedreira, no próximo domingo, para defrontar o Sp. Braga, mas, no final do jogo, vai despedir-se no Sporting, para assumir o novo cargo em Old Trafford, no dia seguinte.