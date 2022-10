Kepa ainda tentou salvar o Chelsea e manter a vantagem, mas a tecnologia de golo confirmou o 1-1 para o Manchester United e o jogo de cartaz da 13.ª jornada da Premier League terminou empatado na tarde deste sábado.

Sem Cristiano Ronaldo nas opções da equipa comandada por Erik Ten Hag, o quinto empate consecutivo em duelos entre as duas equipas ficou confirmado no quarto de seis minutos de compensação, com um golo de Casemiro, em resposta ao já tardio golo de Jorginho, ao minuto 87.

Com Diogo Dalot e Bruno Fernandes no onze inicial, o Manchester United evitou, assim, a quarta derrota na Premier League e somou o quarto jogo seguido sempre a pontuar. Mas nem tudo foi bom para os red devils.

Num jogo em que Graham Potter optou logo na primeira parte por tirar Cucurella e lançar Kovacic, aos 36 minutos, o United perdeu o central francês Raphael Varane, por lesão. O defesa saiu em lágrimas no momento da substituição, aos 60 minutos, para a entrada do ex-Benfica Lindelof, numa altura em que falta um mês para o Mundial 2022. Pode ser mais uma péssima notícia para a seleção de França, que já não vai poder contar com N’Golo Kanté.

O Chelsea inaugurou o marcador aos 87 minutos de jogo, pelo médio Jorginho, de grande penalidade, na sequência de uma falta de Scott McTominay sobre Armando Broja. Os três pontos e o sexto jogo oficial seguido sem qualquer golo sofrido estiveram perto, mas ainda houve Casemiro… e a tecnologia da linha de golo.

Aos 90+4’, Casemiro cabeceou, Kepa voou para uma grande defesa, mas a bola ainda foi ao poste e acabou por ultrapassar mesmo na totalidade a linha de baliza, tal como confirmado pelo árbitro.

Com este resultado, o Chelsea passa a somar 21 pontos e segue no quarto lugar. O United chega aos 20 pontos, no quinto lugar.

Já neste domingo, o Manchester City venceu o Brighton e o Liverpool foi travado na visita ao Nottingham.