Solskjaer admitiu que está atento ao mercado e em conversações com o seu «staff» para ver quais as melhores situações a explorar no pós-pandemia.

«Quem sabe como o mercado irá reagir a isto? Quem sabe que clubes terão de vender jogadores? Pode haver uma situação que possamos explorar e sei que nós, no Manchester United, somos uns dos maiores a nível financeiro», começou por dizer, em entrevista à Sky Sports.

O treinador afirmou que a equipa de Bruno Fernandes e Diogo Dalot está pronta para voltar à competição assim que for decretado o regresso.

«Queremos ser os melhores em tudo, e claro que agora é uma chance de discutir jogadores, planos, vimos os jogos, avaliámo-los em videochamada. Podemos voltar, tenho a certeza que vamos começar bem e subir na tabela, se continuarmos no bom caminho. Mesmo com a Taça de Inglaterra e a Liga Europa, se essas provas forem adiante, temos boas chances», reiterou.

Apesar deste período não se poder considerar positivo para ninguém, o técnico norueguês vê duas vantagens na situação atual.

«A maior diferença para a maior parte de nós é que, quando és futebolista, não tens grande tempo para a família. Essa tem sido a maior vantagem. O Paul [Pogba] e o Marcus [Rashford] têm estado de fora, temos agora jogos para jogar e acho que toda a gente na liga vai começar mais ou menos ao mesmo nível. Se calhar eles têm mais motivação para continuar, porque podem ver que, quando voltarem, podem estar ao mesmo nível ou melhor que os colegas fisicamente», disse, por último.