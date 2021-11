Ole Gunnar Solskjaer foi demitido este domingo do cargo de treinador do Man. United, após mais um desaire na Premier League.

O técnico norueguês passou em revista as últimas três épocas e meia nos 'red devils' e assumiu sentir-se «muito orgulhoso» pelo percurso traçado, lamentando a ausência de troféus. Solskjaer revelou ainda os planos para o futuro.

«Vou passar algum tempo com a minha família. Essa foi provavelmente a parte mais difícil. Durante a pandemia, com a Noruega a abrir e a fechar, a minha família voltou para a Noruega. Então, vou passar algum tempo com eles. Vou ver a equipa, vai chegar um novo treinador e eu quero apoiá-lo. Quero que ele tenha sucesso, espero ter lançado as bases para que isso aconteça, porque sei que sou bom no que faço», sublinhou ao site do clube.

O técnico norueguês assumiu ainda que não deverá fazer muitas intervenções públicas em breve.

«Haverá jornalistas a perguntar-me por entrevistas, mas não, eu não vou dar nenhuma entrevista. Quero deixar para trás, vou sair pela porta da frente, porque acho que todos sabem que dei tudo por este clube. Este clube significa tudo para mim e juntos fazemos uma boa dupla, mas infelizmente não consegui os resultados que precisávamos e é hora de me afastar», assumiu.

Por fim, deixou ainda uma mensagem ao plantel do Man. United. «Como lhes disse esta manhã, 'Confiem em vocês, sabem que somos melhores do que isto'. Não fomos capazes de o mostrar, mas já passou, ponham o peito para fora, aproveitem o que é ser um jogador do Man. United, a Liga dos Campeões, o maior palco. Michael [Carrick] vai estar no comando. Michael, eu tenho o maior respeito [por ele], adoro-o. Estou a emocionar-me agora porque ele é top, eles vão ficar bem. Vou acompanhá-los e apoiá-los».