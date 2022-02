O Middlesbrough foi a Old Trafford reclamar a primeira vaga nos oitavos de final da Taça de Inglaterra ao bater o Manchester United numa infindável série de desempate por grandes penalidades (8-7), depois de um empate 1-1 no final do prolongamento. Um jogo que assinalou o regresso de Paul Pogba, que já não jogava desde 2 de novembro, em que Cristiano Ronaldo desperdiçou uma grande penalidade, Bruno Fernandes fez uma assistência e em que o Boro chegou ao empate com uma «mãozinha» escandalosa.

A equipa da casa entrou com três internacionais portugueses – Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo – de início e dois deles acabaram por ser protagonistas nesta eliminatória. Jadon Sancho deu logo um sinal, aos dois minutos, com um remate à trave. Mas o primeiro a receber as luzes dos holofotes foi mesmo Paul Pogba que, mais de dois meses depois do último jogo, arrancou uma grande penalidade, depois de ter sido derrubado por Anfernee Dijksteel na área. O segundo foi mesmo Cristiano Ronaldo que, desde a marca dos onze metros, atirou ao lado. Raro. Os adeptos do Boro festejaram como se fosse um golo, enquanto o internacional português levava as mãos à cabeça.

No entanto, cinco minutos depois, a festa foi mesmo do United. Passe longo de Bruno Fernandes, boa receção de Jadon Sancho que abriu o marcador com um remate cruzado com o pé esquerdo. A bola ainda sofreu um desvio em Isiah Jones que pode ter traído Joe Lumley.

Um golo que moralizou o United que nos minutos seguintes teve várias oportunidades para dilatar a vantagem. Primeiro Bruno Fernandes serviu Cristiano Ronaldo, mas o internacional português, em noite negativo, atirou muito ao lado. Logo a seguir Rashford marcou mesmo, com um remate de fora da área, mas estava adiantado e não valeu. Mesmo antes do intervalo, os portugueses voltaram a combinar, com Ronaldo a cruzar para a cabeçada de Bruno Fernandes, por cima.

Já na segunda parte, Jadon Sancho também desperdiçou uma oportunidade flagrante de fazer o 2-0 e acabou por ser o Boro a empatar, com um golo escandaloso, aos 63 minutos. Passe longo para a área do United, onde Duncan Watmore, depois de controlar a bola com o peito, ajeitou-a com a mão, antes de a colocar por cima de Henderson, para a finalização de Matt Crooks em carrinho. A infração foi evidente e esperava-se que o VAR assinalasse isso mesmo, mas a verdade é que o golo foi mesmo validado para gáudio dos adeptos visitantes.

O jogo seguiu intenso até ao final dos noventa minutos e prolongou-se, depois, até aos 120, mas sem mais golos. Na lotaria das grandes penalidades, ninguém, incluindo Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, falhou os primeiros quinze pontapés. Uma série infindável que gerou uma enorme tensão em Old Trafford até que Anthony Elanga atirou a bola para as bancadas e permitiu a definitiva festa que os adeptos do Boro já tinham ensaiado. Inacreditável.