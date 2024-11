Ruben Amorim já garantiu que não virá roubar jogadores ao Sporting em janeiro, mas em Inglaterra há a expectativa de que o treinador leve Viktor Gyökeres para Old Trafford.

Durante um programa da Sky Sports, no qual, juntamente com Jamie Carragher, analisou o sistema de Amorim no Sporting e como poderia ser montado nos «red devils», Dimitar Berbatov deixou elogios ao avançado sueco, que o húngaro acredita que pode rumar ao United.

«Este rapaz, Viktor Gyökeres, está a marcar golos que se farta. Tem uma conexão especial com o treinador, por isso, talvez o vejamos com a camisola do Manchester United», começou por dizer o antigo jogador dos «red devils».

«Pelo que mostrou… os nossos avançados não estão a produzir nem a marcar golos. Somos 18.º em termos de golos marcados, o que é embaraçoso», afirmou ainda.