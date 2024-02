Erik Ten Hag saiu em defesa de Bruno Fernandes após a vitória sobre o Nottingham Forest (1-0) e acusou os jogadores de Nuno Espírito Santo de fazerem marcação cerrada ao médio português.

O técnico do Manchester United lembrou ainda que Bruno Fernandes teve de ultrapassar uma lesão contraída no último jogo, diante do Fulham.

«Vocês viram que o Forest estava com a mira nele, não digo o que ele tem, mas foi uma lesão grave. Houve muitas faltas sobre ele. Talvez seja um pouco duro demais, mas quando ele teve a bola eles apertaram-no muito», afirmou Ten Hag após o encontro da Taça de Inglaterra.

«Vejo que a imprensa o critica e as redes sociais são patéticas e não podem ser. Ele está com uma lesão grave, mas continuou a jogar no sábado e hoje [quarta-feira] também lutou para fazer parte do jogo e tem um limiar de dor muito alto. Isto mostra a sua liderança e expressa o seu caráter. É algo muito bom quando és um líder», completou.

Já Nuno Espírito Santo, negou as críticas do treinador dos «red devils».

«Acho que não. Não vi o que o Erik viu. O Bruno Fernandes é um jogador muito bom. Ele precisa de ser controlado e fizemos isso de forma justa», disse o técnico do Forest.

Recorde-se que, na reta final do jogo, o ex-FC Porto Felipe chegou mesmo a apertar o pescoço a Bruno Fernandes, após um desentendimento com o português.