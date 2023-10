Antony regressou a Inglaterra depois de um período no Brasil, já treinou com o Manchester United, mas ficou de fora dos convocados do jogo de sábado, diante do Crystal Palace (derrota por 1-0).

O treinador dos red devils, Erik Ten Hag, anunciou que o internacional brasileiro poderá ser chamado para o jogo desta terça-feira, diante do Galatasaray.

«O Antony vai ser levado em consideração. Treinou ontem [domingo] pela primeira vez com a equipa, vamos ter o último treino e tomaremos a decisão final», afirmou em conferência de imprensa.

O técnico neerlandês também abordou a investigação que as autoridades de São Paulo e Manchester estão a fazer ao jogador, acusado de violência doméstica pela antiga companheira e de agressões por parte de outras duas mulheres.

Questionado sobre a mensagem que o regresso de Antony poderia enviar às vítimas de violência doméstica, Ten Hag revelou que o jogador já falou com a polícia. «Ele cooperou totalmente, descobriu-se que não foi acusado.»