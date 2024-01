Pode estar à vista mais um caso de indisciplina de um pupilo de Erik tem Hag no Manchester United. Marcus Rashford ficou de fora do jogo deste domingo, que resultou numa vitória sobre o Newport County, na Taça de Inglaterra, alegadamente por estar doente. Contudo, o técnico neerlandês assumiu que a situação do avançado é «um assunto interno».

Rashford, segundo a imprensa inglesa, alegou estar doente para treinar na manhã de sexta-feira, mas terá sido visto horas antes, na noite de quinta-feira, numa discoteca, em Belfast, na Irlanda do Norte. O jogador de 26 anos terá passado a noite na companhia de amigos e na manhã seguinte regressou a Manchester num voo privado, mas não treinou.

«Ele declarou que estava doente. O resto é um assunto interno. Eu vou tratar disso», afirmou Ten Hag após o jogo.

O técnico neerlandês, recorde-se, já castigou Rashford em 2022 por ter chegado atrasado a uma reunião da equipa. Já no início desta temporada, o internacional inglês foi visto numa festa poucas horas depois da derrota por 3-0 com o Manchester City, algo que o treinador considerou «inaceitável».