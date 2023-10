Ten Hag confirmou que Lindelof é opção para o embate frente ao Sheffield United, embora a situação vivida a meio da semana em Bruxelas tenha deixado marcas, garantiu o treinador.

O defesa do Manchester United, recorde-se, foi titular no encontro interrompido entre a Bélgica e a Suécia, pouco depois de ter ocorrido o tiroteio que vitimou duas pessoas.

«Foi uma situação terrível. Triste pelas vítimas, pelos seus amigos e entes queridos. É um mundo louco. Claro que o Victor teve um problema, uma má experiência. É o capitão da Suécia e teve de se chegar à frente e dar a cara. Mas conseguiu lidar com isso» referiu o técnico do Manchester United

«Ele está exausto. Não dormiu durante a noite. Voltou e ontem já treinou. Soube lidar com a situação. Estamos com o Victor, com as vítimas, amigos e familiares. Ele tem energia e está pronto para ir a jogo»

O Manchester United defronta amanhã o Sheffield United num jogo a contar para a 9.ª jornada da Premier League.