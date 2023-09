Antony e Jadon Sancho foram afastados temporariamente da equipa do Manchester United. O brasileiro enfrenta acusações de violência doméstica enquanto o inglês entrou num «bate boca» público com Erik ten Hag e está a treinar sozinho.



Na véspera da partida dos red devils contra o Brighton, em Old Trafford, o técnico neerlandês abordou a situação dos dois jogadores.



«Sancho? Já foi tudo dito. A equipa é forte, está com um espírito para o jogo», limitou-se a dizer acerca da situação do extremo ex-Dortmund.



Em relação ao antigo jogador do Ajax, Ten Hag admitiu não saber quando é que este vai regressar. «Quando volta? Não faço ideia. Ele está desiludido, obviamente, mas bem», disse, em conferência de imprensa.



«Por vezes sofres contratempos durante a época. Há jogadores que se lesionam e outros que estão indisponíveis por outras razões. A equipa é muito boa e os jogadores que estão disponíveis estão motivados para fazerem um bom jogo», acrescentou.



O Man. United-Brighton está agendado para as 15h00 deste sábado.